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體育

全運籃球測試賽紅館合演 港U22今決戰滿貫

【明報專訊】粵港澳全運會籃球（男子22歲以下組）測試賽昨起一連兩日於紅磡香港體育館舉行。滿貫以70：67反克永倫，香港U22則80：79險勝香港東方。兩支勝方今午在測試賽第2日爭冠。首次代表港隊的楊博文（Ivan）賽後形容在紅館比賽「Amazing」。

全運U22籃球測試賽共4支男子球隊參賽。測試賽與全運同樣採取國際籃聯（FIBA）規則，每節10分鐘、4節共40分鐘，5犯離場等規則同樣有別於NBA。

今年甲一季後賽亞軍的永倫昨先對滿貫，後者幾乎全場落後下在第4節發力，關鍵時刻憑歐陽維江、蔡再懃各入兩個罰球，以70：68反勝。滿貫隊長惠龍兒（Duncan）稱上次在紅館打波已是2017年姚基金慈善賽，「不是場場都能在紅館，所以今次能有機會真的很享受」。此前未參加過全運的他稱，若有機會都想代表港隊參賽。

尾場香港U22迎戰上季甲一聯賽常規賽冠軍香港東方，半場領先64：62，最後一節兩軍打成79：79平手後，香港U22的楊博文最終兩個罰球命中其一，終助球隊80：79險勝香港東方，今午4時30分將與滿貫爭冠。香港東方下午2時先與永倫爭季軍。

楊博文讚紅館作賽「Amazing」

楊博文早前從美國返港，首次代表港隊即攻入30分，他賽後大讚在紅館比賽「Amazing」，下季效力香港東方的他又稱，為港比賽很光榮，會爭取參與全運。港籃U22主教練朱加勤表示，球隊由去年9月訓練至今，欣喜隊員表現出來的鬥心。至於出戰全運的名單，他則保持神秘，「希望保持大家爭勝心，肯爭就有機會上」。

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