理文勝東方續追大埔 立花稜也「三笘薰式」世界波制敵

賽前兩隊均踢少一場差大埔4分，賽事雨中舉行。開賽3分鐘，東方射手巴科爾接應罰球傳中挑射，僅被理文門將陳嘉豪撲走，半場互無紀錄。理文戰至66分鐘打破僵局，艾華頓開出角球，中堅杜度躍起迎頂破網，這支上屆冠軍4分鐘後再下一城，左閘立花稜也在中後場搶到球後「三笘薰上身」，如入無人之境由左路跑到右路，連過兩名守將殺入禁區在葉鴻輝出迎時挑射入網。82分鐘，東方隊長梁振邦禁區內射門中楣彈出，後備入替的19歲小將李俊霆補射追回一球，但為時已晚，理文終勝2：1，聯賽三連捷後反壓東方升上次席，20戰44分追至只落後榜首大埔1分。

1分落後居次 周四菁英盃爭冠

理文餘下4場聯賽均作客，對手分別為港會、九龍城、北區及標準流浪。在今季最後一場主場擊敗爭標對手，暫代主教練朱兆基表示，兩隊上半場均踢得較保守，下半場才「撳掣」，「雙方都知無得打和，若輸了基本上已無（爭標）希望。我們現在都是第2，繼續追」。理文緊接周四傍晚在旺角大球場對冠忠南區，爭逐賽馬會菁英盃冠軍。

立花稜也以一個精彩入球取得今季開齋球，這名29歲日籍左閘笑言當時本想傳球，但四周看不見隊友，因此繼續盤球最終入球，「這可能是我職業生涯的最佳入球和最好回憶之一。三笘薰可這樣入球很多次，我就只能一次。葉鴻輝是港超最佳門將之一，很高興可從他身上入球」。

東方20戰41分跌至第3，主教練盧比度承認理文有較強陣容和預算，東方在爭標鬥到最後階段已感滿意。

傑志反勝港會止連敗

同日另一場，傑志在旺角場以3：1反勝榜尾港會，結束兩連敗，21戰38分續排第4。今午3時兩場港超，九龍城在深水埗運動場對標準流浪、北區主場迎冠忠南區。