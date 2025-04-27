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2025年4月27日星期日
利物浦奪標在望靠穩亦靠運 腳風順傷兵少 史諾微調踢法「畫龍點睛」
曼聯擬今夏斟兩射手 舒米高雲達沙開腔撐奧拿拿
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理文勝東方續追大埔 立花稜也「三笘薰式」世界波制敵
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殘奧港將落區撐傷健體驗活動 陳浩源盼傳遞傷健共融精神
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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