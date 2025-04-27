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體育

拜仁輕取緬恩斯 最快下輪重奪德甲

【明報專訊】德甲班霸拜仁慕尼黑昨晚於聯賽主場以3：0擊敗緬恩斯，賽後31戰得75分，續以8分領先同晚贏波的次席球隊利華古遜，在只餘3輪賽事下，拜仁下仗只要作客擊敗RB萊比錫，便可重奪失落一季的德甲寶座。

拜仁慕尼黑上季「四大皆空」後，去夏由剛從英超降至英冠的般尼找來昔日曼城名將的高柏尼，取代杜曹掌兵符。雖然球隊今季在德國盃及歐聯分別於16強及8強止步，但聯賽一直保持穩定，誓從利華古遜身上重奪德甲錦標。拜仁昨晚迎戰賽前排第7、仍為歐戰席位而戰的緬恩斯，甫開賽便展示爭勝決心，主導形勢兼圍攻之餘，更先後在27及40分鐘由翼鋒利萊辛尼與米高奧利斯各建一功，半場領先兩球。

換邊後拜仁續佔上風，雖然辛尼兩度射門中柱未能再下一城，但後衛艾歷迪亞於84分鐘接應角球傳中頂入個人首個德甲入球，終助球隊主場以3：0輕取緬恩斯。

餘3輪續領次席利華8分

至於位居次席的衛冕之師利華古遜，同時間迎戰奧格斯堡亦未受太大考驗，最終靠前鋒柏德列舒希克及中場貝安迪亞分別在13分鐘及上半場補時階段各入1球，以兩球淨勝。賽後「藥廠」續以8分落後拜仁，亦意味聯賽尚餘3輪下，拜仁只要再取一勝便可篤定重奪失落一屆的德甲錦標，亦將是陣中首席射手哈利卡尼職業生涯首冠。

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