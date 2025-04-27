皇馬要求西盃決賽換球證被拒 控迪保高斯執法不公 杯葛賽前活動

迪保高斯哭訴遭惡意詆譭

是次皇馬與迪保高斯的隔空罵戰，緣於西班牙足總早前公布由迪保高斯「主吹」西班牙盃決賽後，對球證人選不滿的皇馬透過官方電視頻道「發功」，不單特意將迪保高斯過去的爭議判決剪輯成約3分鐘影片公開播放，亦宣稱迪保高斯執法的賽事中，巴塞隆拿的得勝率比皇馬更高。不甘受辱的迪保高斯，在西班牙足總協助下召開記者會，哭訴自己的兒子因皇馬電視台的影片而被惡意詆譭，「有其他同學說『他的父親是個小偷』，但明明我和兒子根本沒做錯事」。迪保高斯同時又希望外界關注球證屢被針對，卻苦無支援的問題。

極度不滿迪保高斯的皇馬，隨即在公開聲明中批評迪保高斯「刻意在賽事24小時指控本會，是有目的之敵意行徑」，同時要求西班牙足總更換球證，以確保賽事可公平進行。惟足總回覆指臨時更換球證不可行後，銀河艦隊將抗議行動升級，包括拒絕派員出席賽前記者會、賽前晚宴及拍照等公開活動，以及取消傳媒採訪環節。西班牙傳媒更報道，皇馬會方「或會因近日事件考慮罷踢，提早離開決賽場地西維爾返回馬德里」。

不過，皇馬會方其後發聲明澄清，指「球隊不會放棄參加西班牙盃決賽，亦不希望令數以億計球迷失望。雖然球證賽前對我們展示不友善的態度，我們仍會以尊重體育精神為大前提作賽。」