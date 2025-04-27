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體育

曼聯擬今夏斟兩射手 舒米高雲達沙開腔撐奧拿拿

【明報專訊】今季表現不濟的曼聯今夜作客般尼茅夫近乎「例行公事」，據報球隊近期亦已為來季組軍作準備，當中效力狼隊的鋒將馬菲奧斯根夏及葉士域治射手利安戴納，將是主帥魯賓艾摩廉增兵的頭號目標。另一方面，「紅魔」兩大昔日門神舒米高及雲達沙，均開腔聲援備受球迷批評的門將奧拿拿。

曼聯今季英超表現低迷與鋒將不濟有莫大關係，重組鋒線遂成為來季重要任務。據多間英媒報道，紅魔今夏有意支付高達6250萬鎊（約6.5億港元）解約金，羅致今輪之前已在英超攻入14球的巴西鋒將馬菲奧斯根夏。此外，曼聯亦相中解約金只需4000萬鎊（約4.1億港元）的葉士域治中鋒利安戴納。

積遜破入球荒 領車路士小勝拖肥

與此同時，今季失誤連連的門將奧拿拿，則獲紅魔前輩舒米高及雲達沙力撐。其中舒米高接受訪問時則認為對方在壓力下已做得不錯，「只因你是紅魔門將，你的失誤就會成為翌日報章頭條，其他球會的門將失誤則隻字未提」。至於雲達沙亦表明相信奧拿拿可擺脫低潮，重新以表現贏回曼聯球迷支持。惟艾摩廉在賽前記者會上證實，守將達洛治因小腿傷患，有可能提早「收咧」。紅魔的同城宿敵曼城，今夜則在英格蘭足總盃4強與諾定咸森林交手。

昨夜英超方面，力爭打入前5取來季歐聯資格的車路士，憑前鋒尼高拉斯積遜於27分鐘禁區外妙射得手奠勝，打破13場入球荒，取得踏入2025年後個人首個入球，協助「藍戰士」在主場1：0氣走「拖肥」愛華頓。

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