利物浦奪標在望靠穩亦靠運 腳風順傷兵少 史諾微調踢法「畫龍點睛」

今迎熱刺不敗即提早封王

難怪有評論謂利物浦封王全賴今屆整體水準不濟。教頭史諾當然不會同意，賽前指出前五爭逐異常接近；柏高亦覺得這純屬無從客觀量化的口同鼻拗，畢竟英超球隊於歐戰賽績硬淨，惟榜末三弱又確實不堪一擊。或許可形容「紅軍」霸氣缺缺，然而回望曼聯費格遜王朝，行軍速度與戰術細節固然明顯遜於今時今日，霸氣也非奉旨具備，甚至往往出現拖泥帶水不明不白之感。誰都有頭頭是道和頭頭碰着黑的經驗吧。長途賽講求穩定，腳風順，自然容易維持穩定；然後，傷兵少，亦自然容易維持穩定。

今仗對手熱刺便正是據統計受到「十字軍」打擊數一數二之師，腳傷的隊長孫興慜剛復操未能候命，周中歐霸掛帥亦只是兩睇。曼城與阿仙奴自不必說，傷員休養期長，而且集中於幾個核心位置，愈窮愈見鬼。利物浦呢？短暫陣容不整，有，例如昆沙曾串演右閘，但不屬關鍵；鋒線之人手充裕、功能多元，更是去季以至前季已有提及，連公認敗家的神經刀達雲紐尼斯也曾不止一次做英雄。問題為那怎看也不像跟史諾的領軍功力有關。

平衡半場陣地戰與高位壓迫

減中後場短傳避遭反搶

別誤會打算貶低史諾一味靠運，純粹要指明他的功力並非體現於敗家仔身上而已。季初講到紅軍放下前帥高普的瘋搶，防務趨向半場陣地戰、注重隊形結構，其實接着史諾又有少少扭番轉頭，顧及退守安穩度之餘，重新加強高位壓迫，唯未至於如昔日強度。其目的為微調尋覓最適合麾下的踢法，包括改造成防中的賴恩格雲貝治始終更慣於逼搶，同時避免穆罕默德沙拿防守時跑得太多、退得太後，由是提升進攻效率。

另一提效之變為盡量減少中後場短傳，橫豎後衛不乏長傳能手，反之像曼城洛迪般的六號樞紐欠奉，倒不如及早一腳送前免遭反搶。儘管此舉偶爾帶來副作用，譬如被去得更盡放棄控球的諾定咸森林格食格，以及歐聯遇上巴黎聖日耳門自討苦吃，聯賽盃決賽則備受紐卡素的中場線壓制攻守，幸而終歸大致找到平衡。考慮到紅軍大半季缺少周中空檔訓練，史諾達此水平不簡單；全年新援僅一個幾乎遺忘了的基艾沙，更不簡單……嗎？

不一定啊。理論上，人腳不變同樣容易維持穩定，尤其防線愈少改動愈好，亦即紅軍寫照。不過按傳統智慧，原陣應戰不利內部競爭，又必遭看穿路數針對部署，史諾大成功依然悖於常理。由於中場兵源質量亟待強化，今夏擴軍如箭在弦，加上沙拿的演出易退難進，到時會否來一幕蠱惑的槍？

■蘇柏高球評

（球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）