英超前五爭逐入直路 紐卡素車路士主場遇下游誓搶分

喜鵲迎葉士域治 賀維病癒回歸領軍

紐卡素領隊艾迪賀維兩周前因肺炎入院，先後缺席對曼聯、水晶宮及阿士東維拉，喜鵲在副手天杜爾和格拉美鍾斯領軍下，在該3仗錄得2勝1負。賀維日前出院復工，昨代表球隊出席記招時特別感謝國民保健署（NHS）人員，表示大病後對健康有別番體會，「我們都把健康看得理所當然，但當無法享受『正常』的感覺便會覺得非常難捱。我的身體不算完全康復，但感覺正在回復的路途中」。他讚揚教練團在其暫離崗位時的發揮，強調其間專注料理身體，並無參與球隊事務。

紐卡素在前五爭奪的最後5仗未言輕鬆，當中尾三及尾二輪分別迎戰同屬前列的車路士及作客阿仙奴。賀維卻認為喜鵲處於有利位置，深信麾下能在連場硬仗換得回報，「我們在聯賽長期保持穩定佳績，但未來5仗要像一個獨立聯賽看待，我們必須再次保持穩定」。若第17位韋斯咸同晚作客賽和白禮頓，紐卡素此戰對手、第18位的葉士域治將提前4輪篤定成為今季最後一支降班隊伍。

車路士鬥愛華頓往績好 馬帥目標進軍歐聯

落後紐卡素2分的車路士聯賽主場累積7仗不敗，對上一次在史丹福橋球場不敵愛華頓，更要追溯至1994年。「藍戰士」近期有19歲鋒將泰列基佐治冒起，本月先後在歐協聯8強首回合作客大勝歷基亞，以及上仗聯賽作客2：1反勝富咸中建功。主帥馬利斯卡賽前說，理解球迷未滿意近5仗2勝2和1負近况，但堅信球隊方向正確，「今季表現肯定比過去兩季好，然而這不代表我們會怠慢，我們的目標就是要進軍歐聯」。現排第13位的「拖肥」近8仗僅嘗一勝，領隊莫耶斯賽前更證實今季全勤的隊長中堅達高斯基因小腿傷患「收咧」。