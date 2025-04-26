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2025年4月26日星期六
巴塞勢三殺皇馬搶西盃 本年96%不敗 巴西兩翼成勝負關鍵
雷霆反勝灰熊叫糊 摩蘭特傷退 主隊29分優勢盡失
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傅家俊韋德獲WST發外卡 未來兩季可戰世巡賽
博洛尼亞闖意盃決賽 下月鬥米蘭逐第3冠
體壇快訊：施維雅達馬德里賽挫伊雅娜
SAT周六體育直播賽程
英超前五爭逐入直路 紐卡素車路士主場遇下游誓搶分
英足盃4強開戰 維拉鬥水晶宮存隱憂
足壇快遞：港足迎曼聯增打氣區
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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