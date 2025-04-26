雷霆反勝灰熊叫糊 摩蘭特傷退 主隊29分優勢盡失

畢拿傷情非嚴重 仍難戰第3戰

灰熊是役首節藉全隊射入8個三分球共轟入40分，次節亦將差距拉開至29分，惟摩蘭特在該節尾段被對方球員杜特撞飛倒地，須提早退下火線。雷霆下半場把握機會反擊，其中第3節打出36：18的攻勢，最終靠星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大貢獻31分下，作客以114：108反勝，取得場數3：0領先，明晨第4戰再獲勝的話，便能順利殺入西岸次圈。

另邊廂，洛杉磯快艇在西岸季後賽首圈第3戰藉6人得分上雙，主場以117：83輕取丹佛金塊；紐約人則有星級後衛謝倫般遜在東岸首圈末節獨取12分，終助球隊作客以118：116險勝底特律活塞，兩隊總場數同樣領先2：1。此外，西岸次戰摔傷掛彩的金州勇士主將占美畢拿，昨據報接受檢查後未發現骨折或結構性損傷，但仍料因傷無法明早在第3戰主場上陣。

莫比利膺年度最佳防守球員

至於東岸常規賽「一哥」克里夫蘭騎士的前鋒伊雲莫比利，昨當選年度最佳防守球員（DPOY），力壓亞特蘭大鷹隊的戴臣丹尼斯及勇士的祖利蒙特格連，並成為騎士隊史首位得此殊榮的球員。