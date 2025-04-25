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體育

戴歷羅斯隔12年再訪港 下周四修頓辦見面會

【明報專訊】NBA史上最年輕年度最有價值球員（MVP）得主的36歲NBA名宿戴歷羅斯，將於下周四在灣仔修頓室內場館舉行見面會，與一眾球迷互動交流，這是他相隔約12年再度訪港，主辦單位將透過深度互動環節，為球迷打造獨一無二的沉浸式體驗。

是次戴歷羅斯的見面會，將在當晚7至9時在灣仔修頓室內場館舉行，設有「籃球故事及人生經歷分享」與「籃球比試」兩大核心環節，主辦單位更開放現場參與者穿上籃球鞋，與這名曾效力芝加哥公牛等NBA球隊的傳奇後衛進行限時技術切磋。票價共分為480元、780元、980元及1480元，包括不同級別的入場券及贈品，球迷可由即日至活動當日期間，在GOAT Lab官網（www.goatlab.net）上註冊成為會員後參加。

畢拿摔傷 勇士負火箭遭扳平

NBA季後賽方面，金州勇士昨在西岸首圈次戰有星級前鋒占美畢拿初段摔傷掛彩下，終作客以94：109不敵有後衛謝倫格連獨取全場最高38分的侯斯頓火箭，場數被扳平1：1，下周日將返主場爭勝。另邊廂，東岸常規賽「一哥」克里夫蘭騎士主場以121：112險勝邁阿密熱火；2號種子的衛冕之師波士頓塞爾特人則主場以109：100擊敗奧蘭多魔術，兩隊同將場數拉開至2：0。

另紐約人的星級後衛謝倫般遜榮膺今季年度關鍵球員獎，力壓丹佛金塊中鋒約基治及明尼蘇達木狼後衛安東尼愛華士，成為這獎項設立以來的第3名得主。

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