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體育

科大取錄11港將 經SALSA計劃入學 人數歷屆最多

【明報專訊】香港科技大學昨宣布透過「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）取錄包括杭州亞運男子雙人單槳無舵艇金牌得主之一的林新棟、美式桌球的符歡及棒球的莫竣林等共11名港將，人數屬歷屆之冠。林新棟昨在分享會上表示，留意到政府對體育產業的關注日益增加，盼未來能規劃出適合自己的發展道路，並透露同晚飛往內地集訓，備戰全運會測試賽及9月在上海舉行的世界賽。

自從大學教育資助委員會2022／23學年起推出SALSA以來，科大以體育成就作評核準則，已取錄多名精英運動員，其中有入讀理學士課程的乒乓球港將蘇慧音（主修物理及延伸主修人工智能），昨宣布新學年將取錄另外11名運動員，人數較本學年多7人，是歷年來最多，涵蓋桌球、劍擊、賽艇、棒球、花樣滑冰、拯溺、帆船和田徑等項目。

賽艇好手林新棟修工商管理 冀規劃職業導向

新學年將成為科大工商管理學課程學生的林新棟，他表示選擇修讀該課程的原因主要是感受到政府對體育界的關注，並認為社會需要結合運動與商業的人才下，希望未來能規劃出適合自己的職業導向。談及日前無緣連續兩屆在香港傑出運動員選舉奪得最佳運動組合獎，林新棟坦言並沒有感到特別失落，認為能獲提名已是一種肯定，期望來年能有機會再角逐。

粵港澳全運會將在今年11月舉行，26歲的林新棟雖未落實將出戰賽艇中哪個項目，但首度參賽的他仍對此十分期待，「透過杭州亞運奪金的經歷，認為在國內比賽感覺很親切，反應比想像中熱烈」。林新棟已與新拍檔陳至鋒磨合一段時間，去年9月更在全國錦標賽摘下男子雙人單槳賽金牌，他表示二人仍持續在透過比賽學習及探索新方向。

符歡入讀理學士 自言「幾鍾意讀書」

至於應屆文憑試考生的符歡將於新學年入讀理學士（經濟及金融學），他形容自己是個「幾鍾意讀書嘅人」，並對投資銀行（i-bank）工作充滿興趣。目前在世界美式桌球總會（WPA）世界排名第37位的他，直言未來目標是躋身世界前10名。同場的莫竣林則入讀工學士（計算機工程學）。

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