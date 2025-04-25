報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月25日星期五
阿仙奴「自爆」遭水晶宮逼和 利物浦下周日迎熱刺不敗即封王
港足球盛會5·12公售 球迷區先開賣 南北看台對峙
國米意盃慘負米蘭三冠夢碎 細恩憂慮季內首兩連負
皇馬折兩將勢無緣西盃決戰巴塞
FIA批准通用汽車研自家引擎 佳特力2029年起應用
體壇快訊：余海廸山地落山賽奪金
電視精選
科大取錄11港將 經SALSA計劃入學 人數歷屆最多
戴歷羅斯隔12年再訪港 下周四修頓辦見面會
艾卡拉斯因傷棄戰馬德里賽 力爭下月法網復出
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
阿仙奴「自爆」遭水晶宮逼和 利物浦下周日迎熱刺不敗即封王
港足球盛會5·12公售 球迷區先開賣 南北看台對峙
國米意盃慘負米蘭三冠夢碎 細恩憂慮季內首兩連負
皇馬折兩將勢無緣西盃決戰巴塞
FIA批准通用汽車研自家引擎 佳特力2029年起應用
體壇快訊：余海廸山地落山賽奪金
電視精選
科大取錄11港將 經SALSA計劃入學 人數歷屆最多
戴歷羅斯隔12年再訪港 下周四修頓辦見面會
艾卡拉斯因傷棄戰馬德里賽 力爭下月法網復出
阿仙奴「自爆」遭水晶宮逼和 利物浦下周日迎熱刺不敗即封王
港足球盛會5·12公售 球迷區先開賣 南北看台對峙
國米意盃慘負米蘭三冠夢碎 細恩憂慮季內首兩連負
皇馬折兩將勢無緣西盃決戰巴塞
FIA批准通用汽車研自家引擎 佳特力2029年起應用
體壇快訊：余海廸山地落山賽奪金
科大取錄11港將 經SALSA計劃入學 人數歷屆最多
戴歷羅斯隔12年再訪港 下周四修頓辦見面會
艾卡拉斯因傷棄戰馬德里賽 力爭下月法網復出
prev
next