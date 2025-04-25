國米意盃慘負米蘭三冠夢碎 細恩憂慮季內首兩連負

首回合與AC米蘭打和1：1的歐聯4強分子國際米蘭，此役初段有翼衛費達歷高迪馬高射門中楣，其後被米蘭鋒將盧卡祖域於36和50分鐘以頭頂腳踢梅開二度，加上隊友中場雷恩達斯在85分鐘窄位射入，令上場意甲不敵博洛尼亞的國米吞3蛋，總比數負1：4出局，「三冠王」夢幻滅。

施蒙尼恩沙基賽後承認國米表現未盡人意，並說：「我為己隊今季首次連敗感到憂慮，現是好好地分析的時候。我們須繼續向前看，將嘗試在下場意甲迎戰羅馬取回好成績。」國米在聯賽已被次席拿玻里追至同分。至於已揚威意大利超級盃的米蘭則有望榮膺今季本土盃賽「雙冠王」。總計「紅黑兵團」今季曾在意超盃、意甲和意盃各贏國米1次，亦是隊史第3次單季三殺該同市宿敵。

祖雲意甲負帕爾馬 新帥杜陀首敗

此外，祖雲達斯新帥杜陀昨首嘗敗績，領軍在意甲作客以0：1受挫下游的帕爾馬後，球隊以33戰續得59分排第5，與作客以2：0勝熱拿亞的第6位球隊拉素同分，以1分落後四哥博洛尼亞。另領前博軍4分的阿特蘭大若明晨主場挫尾四的萊切，便可進一步鞏固其季席位置。