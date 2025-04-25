港足球盛會5·12公售 球迷區先開賣 南北看台對峙

6款票價由399至2499元

4支歐洲足球勁旅今年7月會師容納5萬人的啟德體育園主場館，主辦單位昨公布門票開售安排及票價詳情。兩場賽事共設6款門票座位選擇，最頂級的A類位於東、西看台，售價為2499元；B至F類門票分別為1999元、1699元、1299元、799元和399元。而大會亦為賽事特設專屬球迷區域，渣打盃的利物浦球迷將坐鎮北看台，可選擇1699元或1299元門票；AC米蘭球迷則齊聚南看台，票價為1699元。至於北倫敦打吡的阿仙奴與熱刺球迷將分別佔據北和南看台，門票均為1699元。值得一提的是，除了利物浦、阿仙奴及熱刺已落實分別於7月24、29及30日公開操練外，AC米蘭亦將安排公開操練，日程容後公布。

售票日期方面，Trip.com將於下周三上午10時起予球迷預訂連門票及住宿的套票。而正賽及公開訓練門票將於下月2日上午10時起先開放予各隊香港官方球迷會在內的團體和機構預售；同日中午12時起渣打銀行香港信用卡持有人亦可透過Cityline優先購買渣打盃門票。而AIA白金及金級會員可於下月7日中午12時起優先訂購北倫敦打吡門票。至於所有門票將於下月12日上午10時起在Cityline公開發售。