體壇快訊：許建德伙隊友斯帕賽首封王

丁俊暉世界賽首圈過關破咒

中國「一哥」丁俊暉昨在英國克魯斯堡舉行的桌球世界賽打破過去4屆均「一輪遊」的魔咒，在首圈以局數10：7擊敗英籍球手舒堤，相隔5年再闖16強；22歲國手斯佳輝則以10：6淘汰基拔，連同以10：7反勝同胞張安達的龐俊旭，至少有6名中國球手躋身16強。

世盃王者卡杜朗奴躍升世三

國際乒聯近日公布最新世界排名，巴西隊星將卡杜朗奴周日在澳門贏得ITTF乒乓球世界盃，成為史上首名巴西籍球手在此項賽事奪冠後，男單排名超越張本智和及梁靖崑由第5升兩位至第3名；女單續由國家隊星將孫穎莎遙領「世一」，陳幸同反壓王藝迪升第3。

阿加斯轉戰匹克球職業賽

8座大滿貫得主的美籍網球名宿阿加斯，將於下周「復出」出戰匹克球職業賽，獲該項新興運動的單打、雙打及混雙3項世界排名第一的安娜禾達絲邀請組隊，聯手參與美國匹克球公開賽混雙項目。54歲的阿加斯強調參賽只此一次，笑言往後沒足夠體能應付。