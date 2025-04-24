公鹿連負溜馬 李拿特復出認久疏戰陣

當錫準三雙領湖人扳平木狼

今季聖安東尼奧馬刺新星雲班耶馬因右肩深層靜脈血栓問題提早收咧後，公鹿球星李拿特亦因右小腿有類近情况，上月中起休戰。不過經治理後，李拿特趕及在季後賽首圈次戰復出，伙拍「字母哥」安迪度高安普領銜作客溜馬，惟他是役手感平平，正選上陣37分鐘僅13投4中得14分，結果以115：123不敵有6人得分上雙的溜馬，兩連敗後場數0：2落後。李拿特賽後表示：「久疏戰陣手感確實差了一點，但能及時在季後賽披甲感覺很好，很實在。」

同日其餘兩場季後賽西岸首圈賽事，洛杉磯湖人在主場憑球星盧卡當錫貢獻「準三雙」的31分、12個籃板及9次助攻，領銜以94：85擊敗明尼蘇達木狼，場數扳平1：1。而頭號種子的奧克拉荷馬雷霆則主場118：99輕取孟菲斯灰熊，場數拉開2：0。

另外，聯盟昨公布年度最佳第六人由波士頓塞爾特人後衛佩利查特奪得，亦是隊史第4人獲此獎項。