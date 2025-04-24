黃澤林馬德里賽首圈止步 直落兩盤負意籍小將 認需時提升泥地賽表現

黃澤林上月在邁阿密公開賽戰至男單32強，寫下港將在千分級世巡賽最佳成績。這名世界排名第169位的20歲港將，休息近一個月後轉戰泥地賽，於同為千分級的馬德里公開賽再獲外卡身分直入男單正賽。賽前他接受ATP官方訪問時，稱在邁阿密賽前自己有些緊張，因此前曾陷低潮，但該次賽事令自己知道水平可去到哪裏，亦希望可維持如此高水平。

初戰這項泥地千分賽的Coleman，首圈面對世界排名第373位的18歲意籍小將費達歷高捷拿，雙方初次交手早段處於試探階段，至首盤第7局捷拿首次取得破發機會，不過黃澤林抵住壓力，並力戰至刁時保發。其後二人拉鋸至決勝局，結果Coleman在關鍵時刻被破發球分，輸細分5：7，首盤以6：7飲恨。次盤黃澤林表現下滑，在較多無壓力失誤下，於第2及6局被捷拿兩度破發，最終再輸一盤1：6，盤數0：2告負，首圈止步。賽後他接受大會訪問時承認仍需時改善紅土場上表現，又表示會再接再厲，續為港爭取佳績。

大坂直美姬維杜娃女單一輪遊

其餘賽果方面，日本籍前「世一」大坂直美於馬德里公開賽女單首圈以4：6、6：2、4：6，盤數1：2不敵意籍球手邦莎迪出局。而英國一姐寶達則以盤數2：1反勝捷克籍好手施妮雅高娃，次圈將鬥6號種子的意籍名將柏奧莉妮。至於曾高踞世界第2的35歲捷克籍老將姬維杜娃，在首圈直落兩盤不敵美籍球手禾妮斯，連續4項賽事「一輪遊」。