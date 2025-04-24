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2025年4月24日星期四
曼城絕殺阿士東維拉 取爭奪歐聯席關鍵3分 哥迪奧拿：難免度過差勁一季
巴塞隆拿輪換仍挫馬略卡獨領風騷 奧莫一箭定江山
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足壇快遞：艾納斯沙特聯留力險勝
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公鹿連負溜馬 李拿特復出認久疏戰陣
體壇快訊：許建德伙隊友斯帕賽首封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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