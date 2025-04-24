五人冰球賽今展開 逾百隊參賽創紀錄

港將第15次參賽 「因友情堅持」

亞洲規模最大的冰球賽事Mega Ice五人冰球賽昨午舉行開球儀式，賽事為期17天，匯聚14個國家和地區共111支隊伍、約1800名球手參賽，破歷屆紀錄。賽事分青年及成年組，74支青年組隊伍有36隊來自香港。兩組別決賽屆時在大會官方YouTube及社交網均設直播。

港隊代表黃彥羲將第15次參賽，稱堅持打冰球源於友情，「有些朋友不是每天都見，但這個比賽大家都會來。我繼續參賽是因為只有這個機會可以相聚，誰都不知道下次大家還能否再打」。他昨透露即晚赴墨西哥出戰世界賽，下月4日返港參加五人賽，笑言冰球賽程就是如此輾轉。另一男子隊球手林懷高認為賽事在主場出戰別具意義，「市民到場支持，是在香港比賽的吸引之處」。兩人均身兼教練，同場還有不少學生參賽，他們寄語小將們在賽事展示接班實力。

中國香港男子冰球代表隊在上周2024年度香港傑出運動員選舉獲頒「體育精神獎」，黃彥羲認為將鼓勵團隊更加努力，亦助推動本地冰球發展。