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體育

拳擊推廣人劉志遠隔6年再辦職業賽

【明報專訊】香港職業拳擊協會（HKPBB）昨午舉行發布會，「神奇小子」曹星如前經理人兼拳擊推廣人劉志遠（Jay）與兒子劉繼業（Jayson），相隔6年將於下半年再度在港舉辦職業拳賽，冀將香港職業拳壇帶返正軌。

下半年辦兩賽 擬選址新蒲崗

HKPBB昨在發布會除了宣布成為東太平洋拳擊聯盟（OPBF）會員，並於下半年起在港舉行「香港職業拳擊新人王」及「香港最強」兩項拳賽，由拳擊推廣機構DEF Promotion籌辦。新人王賽為業餘拳擊手提供過渡到職業拳擊的平台，包括3場半職業規則初賽及12月19日舉行職業決賽，年齡限17至35歲分男、女子共6種級別；香港最強賽同於12月19日決出男、女子組冠軍。兩賽事參賽者須為HKPBB註冊拳擊中心拳手。拳擊推廣人劉繼業稱，新人王決賽及香港最強比賽地點擬定在新蒲崗PORTAL舉行。

DEF上次辦職業拳賽已是2019年5月「亞洲職業拳擊精英賽」，劉志遠承認香港職業拳擊已沉寂好幾年，「一來新冠疫情。拳擊不只是運動也是商業，可惜未能在港普及」。不過其拳館拳手林瀚期近年成績，給Jay很大鼓勵從而再辦職業拳賽，「沒有平台會影響很多追夢的人，現在環境亦覺有少少走樣，拳手有些青黃不接。今次我希望提供平台，將香港職業拳擊帶返正軌」。

不敗拳手林瀚期冀衝亞洲腰帶

曾兩奪香港業餘拳擊冠軍的林瀚期前年踏上職業拳擊之路，至今取得6勝（3 K.O.）1和不敗戰績。他期望新賽事能成為職業生涯中途站，未來希望向亞洲腰帶進發，「一直相信只要努力堅持，就會等到成功一天來臨」。

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