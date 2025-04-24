巴塞隆拿輪換仍挫馬略卡獨領風騷 奧莫一箭定江山

巴塞全場狂攻錄40次射門

利華總裁暗示放沙比掌皇馬

巴塞隆拿此役有下周日凌晨西班牙盃決戰皇家馬德里的後顧，未有派遣拉芬夏比洛尼、法蘭基迪莊及古巴斯等主力擔正，但在箭頭羅拔利雲度夫斯基因傷避戰，以及今年首為馬略卡上陣的24歲門將利奧羅曼12次力挽狂瀾下，最後仍憑丹尼爾奧莫於下半場46分鐘建功以1球小勝。巴塞主教練費歷克賽後稱讚麾下表現很好，無奈對方門將神勇導致無法以大比數勝出。另在西甲落後巴塞達13分的季席球隊馬德里體育會，將於明晨主場迎戰華歷簡奴；而力爭出席下季歐聯的貝迪斯則在主場面對榜尾的華拉度列。

此外，皇馬主帥安察洛堤稱早前觸傷足踝的前鋒基利安麥巴比應可在下周日凌晨上演的西班牙盃決賽復出。而「肥安」前途成謎之際，傳言球員時代效力皇馬、現為利華古遜主帥的沙比阿朗素已成繼任熱門人選，「藥廠」行政總裁卡路亦說：「我們有君子協定，若是阿朗素曾效力的球會找他，我們不會阻礙他。」