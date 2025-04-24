曼城絕殺阿士東維拉 取爭奪歐聯席關鍵3分 哥迪奧拿：難免度過差勁一季

由於英超前五球隊可出席來季歐聯，所以除了已拿資格的榜首利物浦和十拿九穩的次席阿仙奴，第3至7位球隊均有機會取得餘下3張入場劵，而賽前排第3的諾定咸森林只領前第7的阿士東維拉3分，令維拉此役作客第5的曼城不容有失，而其曼聯借將前鋒「福仔」拉舒福特甫開賽18秒射門中柱彈出。7分鐘，曼城憑中場貝拿度施華後上射入開紀錄。15分鐘，曼城守將魯賓戴亞斯禁區內撞跌維拉攻擊手積及梅菲被判12碼，福仔射入扳平完半場。

曼城換邊後控制戰局，但中場高華錫在63分鐘遠射未竟全功，前鋒馬莫殊於80分鐘的入球又因越位在先「食詐糊」，直至補時4分鐘才由翼鋒謝利美杜古左路發難，傳中予伏兵遠柱的馬菲奧斯紐尼斯窄位射入個人「開齋波」兼絕殺，終以2：1險勝，並連續15次英超主場迎戰維拉勝出。主帥哥迪奧拿說：「我們不是一支慣於末段破門的球隊，它是屬於阿仙奴及利物浦前帥高普的，故此我真的為這仗感到快樂。」

紐尼斯補時奠勝兼開齋

韋舒亞暫掌英冠諾域治

由於曼城餘下4輪對手依次只是下游的狼隊、修咸頓、中游的般尼茅夫和富咸，爭取下季歐聯席位形勢樂觀。可是，哥帥認為即使能參加下季歐聯，以及已打入英格蘭足總盃4強，球隊仍渡過了差勁的一季。「藍月」將於下周日晚與森林爭入英足盃決賽，另一決賽席位則由水晶宮和維拉在周六晚爭奪。維拉主帥艾馬利說：「我軍此役最後一刻落敗，但我看到積極的一面。我們不能浪費時間，必須繼續前進，休息一天後，便須為碰水晶宮做好準備。」

此外，近10場英冠僅1勝的第14位球隊諾域治解僱36歲丹麥籍領隊科納，改由33歲的助教韋舒亞暫代領軍至季尾，這名阿仙奴名宿將於周六晚的聯賽「地標」督師出征米杜士堡，之後在下周六晚的聯賽，主場迎戰由其「兵工廠」前隊友艾朗藍斯暫代領軍的尾二球隊卡迪夫城。