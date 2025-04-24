曼城絕殺阿士東維拉 取爭奪歐聯席關鍵3分 哥迪奧拿：難免度過差勁一季

【明報專訊】曼城昨晨藉右閘馬菲奧斯紐尼斯末段補時階段取得今季英超首個入球，以2：1絕殺爭奪來季歐聯席位的勁敵阿士東維拉，並連續15次在聯賽主場交手勝出。「藍月」賽後34戰得61分，分別以1及2分反壓同是少踢1場的諾定咸森林及紐卡素升上第3，惟主帥哥迪奧拿承認即使最終如願參戰歐聯，球隊仍難免度過差勁的一季。
由於英超前五球隊可出席來季歐聯，所以除了已拿資格的榜首利物浦和十拿九穩的次席阿仙奴，第3至7位球隊均有機會取得餘下3張入場劵，而賽前排第3的諾定咸森林只領前第7的阿士東維拉3分，令維拉此役作客第5的曼城不容有失，而其曼聯借將前鋒「福仔」拉舒福特甫開賽18秒射門中柱彈出。7分鐘，曼城憑中場貝拿度施華後上射入開紀錄。15分鐘，曼城守將魯賓戴亞斯禁區內撞跌維拉攻擊手積及梅菲被判12碼，福仔射入扳平完半場。
曼城換邊後控制戰局，但中場高華錫在63分鐘遠射未竟全功，前鋒馬莫殊於80分鐘的入球又因越位在先「食詐糊」，直至補時4分鐘才由翼鋒謝利美杜古左路發難，傳中予伏兵遠柱的馬菲奧斯紐尼斯窄位射入個人「開齋波」兼絕殺，終以2：1險勝，並連續15次英超主場迎戰維拉勝出。主帥哥迪奧拿說：「我們不是一支慣於末段破門的球隊，它是屬於阿仙奴及利物浦前帥高普的，故此我真的為這仗感到快樂。」
紐尼斯補時奠勝兼開齋
韋舒亞暫掌英冠諾域治
由於曼城餘下4輪對手依次只是下游的狼隊、修咸頓、中游的般尼茅夫和富咸，爭取下季歐聯席位形勢樂觀。可是，哥帥認為即使能參加下季歐聯，以及已打入英格蘭足總盃4強，球隊仍渡過了差勁的一季。「藍月」將於下周日晚與森林爭入英足盃決賽，另一決賽席位則由水晶宮和維拉在周六晚爭奪。維拉主帥艾馬利說：「我軍此役最後一刻落敗，但我看到積極的一面。我們不能浪費時間，必須繼續前進，休息一天後，便須為碰水晶宮做好準備。」
此外，近10場英冠僅1勝的第14位球隊諾域治解僱36歲丹麥籍領隊科納，改由33歲的助教韋舒亞暫代領軍至季尾，這名阿仙奴名宿將於周六晚的聯賽「地標」督師出征米杜士堡，之後在下周六晚的聯賽，主場迎戰由其「兵工廠」前隊友艾朗藍斯暫代領軍的尾二球隊卡迪夫城。