列斯聯般尼下季返英超 分挫史篤城錫菲聯 鎖前二奪直升資格

榜首列斯聯主場面對下游球隊史篤城，憑首席射手祖爾派路爾入球「大四喜」，上半場已領先5球下大勝6：0，取得聯賽四連勝；次席般尼則憑隊長布朗希爾梅開二度，主場2：1擊敗第3名的錫菲聯後，與列斯聯同得94分及拋離錫菲聯8分，因此提早兩輪鎖定前兩名攜手直接升班；錫菲聯得86分仍要與新特蘭等其餘3隊踢升班附加賽。

列斯聯上季在升班附加賽決賽以0：1不敵修咸頓功虧一簣，德籍教頭法基領軍第2季入89球屬英冠攻力之最，得失球差領先般尼多達14球，相隔兩季終再戰英超。他賽後笑言一般情况只會坐在梳化吃蛋糕和喝咖啡慶祝，但若有重大事情值得大肆慶祝，他就會變成一頭「激情四射的野獸」去狂歡。

般尼上季英超排19名降班，並有主帥高柏尼轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，不過英格蘭隊名宿史葛柏加接手後防守堅固，至今只失15球冠絕英冠，兼連續31場聯賽不敗，一季後迅即回歸英超。柏加表示季初目標就是要重返英超，「現在我們成功了，我為全隊感到無比自豪，這要歸功每個球員奉獻和犧牲，很高興一切努力得到回報」。不過般尼球迷賽後瘋狂慶祝，更包圍敵軍錫菲聯的隊巴，並與對方職球員爭執，未知會否有「手尾跟」。

森林挫熱刺止兩連敗

英超方面，諾定咸森林昨憑中場艾利洛安達臣及射手基斯活特在早段各建一功，作客2：1擊敗僅由李察利臣完場前「破蛋」的熱刺，結束兩連敗後33戰得60分，以1分壓過日前失分的紐卡素；由於排3至7位的球隊只相距3分，爭逐3至5名餘下3個下季歐聯席位仍存變數。森林下周日將出戰英格蘭足總盃4強對曼城，然後下周五英超主場迎戰賓福特，主帥紐奴賽後稱緊接一周是雙線進發的關鍵，「我們要做好準備，為一個沒人料到的目標奮鬥」。至於聯賽重返勝軌的阿仙奴明晨主場迎戰水晶宮，若全失3分，英超冠軍便會提早拱手相讓予利物浦。