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2025年4月23日星期三
杜班迪斯比拉絲膺勞倫斯最佳 皇馬壓美國男籃獲選最佳隊伍 耶馬奪最佳突破足壇第2人
拿度封體壇傳奇 「快樂中結束球員生涯」
黃澤林初戰ATP泥地 馬德里賽首圈鬥捷拿
活塞挫紐約人扳平 止16年季後賽15連負紀錄
U15國少選拔隊赴英倫集訓3周 接受曼聯訓練友賽擴視野
體壇快訊：大埔迎南區港超延期
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列斯聯般尼下季返英超 分挫史篤城錫菲聯 鎖前二奪直升資格
安東尼建功助貝迪斯爆「基」 柏帥盼留用
國米意盃再鬥米蘭 求破季內打吡不勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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