活塞挫紐約人扳平 止16年季後賽15連負紀錄

東岸6號種子活塞作客3號種子紐約人首戰出師不利，昨仗半場領先55：49下，第4節被紐約人打出一波16：4攻勢，在僅餘1分15秒時打成94：94平手。不過，活塞憑全場攻入20分的後衛舒路達緊接一波攻勢射入關鍵三分，終守住勝局並扳平場數，周五早上的第3戰將回師主場抗敵。闊別5季再戰季後賽的活塞，對上3次出戰季後賽均在首圈直落0：4被橫掃出局，對上一次贏波已是2007／08年球季東岸決賽第4戰挫波士頓塞爾特人，如今終告打破15場季後賽連敗頹勢。

西岸首圈方面，5號種子的洛杉磯快艇靠利安納19投15中，全場轟入39分下領軍作客以105：102擊敗有約基治錄得26分、12個籃板及10次助攻「三雙」的4號種子球隊丹佛金塊，場數同扳平1：1。

夏里遜認低估當錫受歡迎程度

此外，達拉斯獨行俠日前在季後附加賽出局，球隊總經理尼高夏里遜重提2月將盧卡當錫交易至洛杉磯湖人的決定，承認低估該斯洛文尼亞籍球星對球迷的重要性及受歡迎程度。惟他堅信交易正確，認為待艾榮等主將傷癒歸來，球隊來季具備衝擊總冠軍的實力。