明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

活塞挫紐約人扳平 止16年季後賽15連負紀錄

【明報專訊】底特律活塞昨在NBA季後賽東岸首圈次仗，有當家後衛卡迪根寧咸取得33分、12個籃板「雙雙」領銜下，作客以100：94擊敗紐約人扳平場數1：1，更終結橫跨16年的季後賽15連敗紀錄。

東岸6號種子活塞作客3號種子紐約人首戰出師不利，昨仗半場領先55：49下，第4節被紐約人打出一波16：4攻勢，在僅餘1分15秒時打成94：94平手。不過，活塞憑全場攻入20分的後衛舒路達緊接一波攻勢射入關鍵三分，終守住勝局並扳平場數，周五早上的第3戰將回師主場抗敵。闊別5季再戰季後賽的活塞，對上3次出戰季後賽均在首圈直落0：4被橫掃出局，對上一次贏波已是2007／08年球季東岸決賽第4戰挫波士頓塞爾特人，如今終告打破15場季後賽連敗頹勢。

西岸首圈方面，5號種子的洛杉磯快艇靠利安納19投15中，全場轟入39分下領軍作客以105：102擊敗有約基治錄得26分、12個籃板及10次助攻「三雙」的4號種子球隊丹佛金塊，場數同扳平1：1。

夏里遜認低估當錫受歡迎程度

此外，達拉斯獨行俠日前在季後附加賽出局，球隊總經理尼高夏里遜重提2月將盧卡當錫交易至洛杉磯湖人的決定，承認低估該斯洛文尼亞籍球星對球迷的重要性及受歡迎程度。惟他堅信交易正確，認為待艾榮等主將傷癒歸來，球隊來季具備衝擊總冠軍的實力。

上 / 下一篇新聞