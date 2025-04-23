拿度封體壇傳奇 「快樂中結束球員生涯」

坐擁22座網球男單大滿貫冠軍的「泥地王」拿度去年結束23年職業生涯。這名38歲名宿昨獲勞倫斯頒發體壇傳奇獎，向其傳奇的運動員生涯致敬。他在得獎後表示：「說實話，我一點也不想念網球，完全沒有。這並非因為我厭倦網球，而是我無法在場上繼續『駕馭』它。我是在快樂中結束運動員生涯的，若身體允許我其實很想一直打，因為網球是我一生最愛的運動，但當你意識到身體真的無法再承受，就知是時候結束了。」

他又透露自己曾對抗傷患努力延後掛拍決定，「我嘗試延遲退役，因我需要時間確定這是否正確。真正痛苦的是我坐在梳化上懷疑自己是不是還該繼續打，當我發現身體無法令我在場上享受真正競技水準時，我便決定要退了，這也是我為何不會想念它，因我懷着平靜的心結束了這一切」。

另曾4奪最佳極限運動員獎的衝浪界名宿基利史拉拿（Kelly Slater），則獲頒發終身成就獎。這名53歲美籍好手曾11次贏得衝浪世界賽冠軍，並預告將在明年退役。