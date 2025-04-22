明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紅軍最快周四登頂 阿諾特奠勝拒談去向 踢李城落英冠

【明報專訊】盛傳今夏轉會皇家馬德里的阿歷山大阿諾特，昨在英超首次以左腳建功，協助利物浦作客以1：0挫排尾二的李斯特城，賽後33戰得79分，拋離次席阿仙奴13分。若「兵工廠」周四凌晨主場負水晶宮，「紅軍」便可提早5輪封王，不過下周日晚若主場勝熱刺亦可提早奪標。「狐狸」則繼包尾的修咸頓後，成為第2支篤定降班的球隊。

利物浦前鋒穆罕默德沙拿甫開3分鐘在右路先射門連中兩柱彈出，8分鐘後的命射又被李斯特城門將靴文遜拍出，「狐狸」中場尼迪迪11分鐘還以顏色攻門卻又過不了門柱，上半場互交白卷。下半場76分鐘李城門前出現混戰，沙拿及迪亞高祖達先後頭頂腳踢中柱和中楣，最後才由後備上陣5分鐘的阿歷山大阿諾特於右路以左腳勁射「窩利」破網，這名賽前因傷缺席各賽事近4仗的右閘，即脫下球衣跑到紅軍球迷前慶祝而被黃牌警告，紅軍終以這入球小勝1：0。

阿仙奴負水晶宮紅軍即封王 史諾專注迎熱刺

阿諾特賽後稱今次是其職業生涯首度以左腳建功，斬獲今季聯賽第3球的他回應今季結束後轉投皇馬的傳言時道：「我曾說過季內不會談及此事，現也無可奉告。」這名26歲右閘又說：「我們目前接近成為英超冠軍。我為復出興奮，亦為貢獻入球高興。這是個特別時刻。」阿仙奴若周四凌晨主場不敵水晶宮，紅軍便可提早贏得第2座英超冠軍，主帥史諾說：「我們一定會專注下場對手熱刺。那天球迷定會坐滿晏菲路球場。」

雲佬嘆英超像難越高山 曼城維拉逐前五

至於曾在2015／16年球季揚威英超的「升班馬」李斯特城，則鐵定繼修咸頓後成為第2隊「升降機」。去年底走馬上任的領隊「雲佬」雲尼斯達萊失望地說：「對升班球隊來說，我認為爭取留在英超就像前面有座難以踰越的高山。」這曼聯名宿近20場聯賽領軍只獲兩勝，其間更刷新9次主場「食白果」兼連敗的糟糕紀錄；而排17名的韋斯咸只要周六作客白禮頓多取1分，便會令18名的葉士域治成最後一隊降班。

另外，曼城為爭取以英超前五衝線以出席下季歐聯，誓在明晨主場擊退只落後1分的阿士東維拉，而早前宣布季尾離開「藍月」的中場奇雲迪布尼透露，為未獲續約而感到有點驚訝，並稱「會方已早有決定，我只能接受」。

上 / 下一篇新聞