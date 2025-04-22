魯尼挫艾卡拉斯揚威巴賽 薩維利夫破舒爾頓 主場贏慕賽賀壽

21歲的艾卡拉斯昨在巴塞隆拿賽決賽疑因傷影響發揮，終以6：7（6：8）、2：6受挫於同齡的魯尼，他將落敗歸咎於「過去兩周為比賽馬不停蹄和全力以赴」。魯尼則結束兩年錦標荒，歸功從塞爾維亞籍名將佐高域去年巴黎奧運決賽挫艾卡拉斯一仗中獲啟發，並說：「我為自己的發揮非常開心，而且自覺很勇敢。」

薩維利夫則在慕尼黑賽決賽以6：2、6：4挫舒爾頓，贏得職業賽生涯第24個錦標。他回應當中6個冠軍來自其祖國賽事時道：「我永遠喜愛在德國比賽，那感覺棒極了。這冠軍是我最佳生日禮物。」

同日亦誕生兩個女單冠軍，拉脫維亞籍的非種子球手奧絲達賓高在斯圖加特大獎賽決賽，以6：4、6：1爆冷輕取白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡；媽媽級球手的烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜則在法國魯昂公開賽決賽，以6：4、7：6（10：8）挫3號種子塞爾維亞籍的丹妮露域，相隔近兩年首度封后。