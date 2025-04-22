伍柏亨場地盃捕捉賽摘金 李思穎全能賽炒車仍奪亞 港隊1金2銀5銅收官

港隊最後一日在精英組增添1金1銀。代表體院隊的26歲車手伍柏亨昨在男子捕捉賽決賽藉尾段發力突圍力壓群雄，為港將贏得今屆首面金牌，馬來西亞隊的Abdul Azim Aliyas及日本隊車手兒島直樹分獲銀、銅牌。伍柏亨賽後談及這面金牌意義時表示，在香港主場奪冠聽到全場觀眾以廣東話加油是一份鼓舞，又坦言在比賽尾段突圍略帶運氣成分，「我並非整場能力最強的車手，但有時只需抓住時機，就能取得突破」。

李思穎滿意3日獲3牌 梶原負傷奪金

至於再戰全能賽的李思穎，昨戰至最後一項記分賽餘下約50圈時，日本隊勁敵梶原悠未突然發生意外，波及跟隨的李思穎及馬來西亞車手楊珍意，3人同樣炒車倒地，但無阻Ceci得到隊友梁寶儀的破風下，一度以超越主車群獲得額外的20分反超積分，惟負傷作賽的梶源悠未，仍能在第7次衝刺時超越主車群獲20分，結果累積150分奪金，包辦兩場全能賽冠軍，Ceci則以144分得銀牌， 岡本美咲以130分摘銅。

對於賽事期間曾發生意外，李思穎事後表示：「一起步已急於追回中立隊車手，腎上腺素變得過高，結果決定衝圈後令尾段『爆偈』，感激當時有梁寶儀的幫助」。總結3日賽事個人奪1銀2銅，Ceci對此表示滿意，「前兩天雖犯了很多錯誤，但最後一天完全按照計劃進行。」單車港隊法籍總教練達海飛也讚揚李思穎的表現，「她的實力與梶原相當接近，我希望今（昨）天是她運動員生涯的轉捩點」。

吳保利贏男子凱林賽膺青年組雙冠

青年組方面，港隊18歲應屆文憑試考生吳保利昨再贏得男子凱林賽金牌，繼前日爭先賽後成「雙料冠軍」；體院隊的馬正匡則在男子淘汰賽及凱林賽穿金掛銀。