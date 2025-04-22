伍柏亨場地盃捕捉賽摘金 李思穎全能賽炒車仍奪亞 港隊1金2銀5銅收官

【明報專訊】為期3日的香港國際場地盃暨粵港澳全運會場地單車測試賽昨在將軍澳香港單車館煞科，港隊最終在精英組共取1金2銀5銅共8面獎牌收官，為年底出戰全運注下強心針。其中伍柏亨在男子捕捉賽勇奪今屆首面精英組金牌；「小女車神」李思穎（Ceci）則在女子全能賽曾捲入炒車意外，再次屈居於日本隊好手梶原悠未摘得銀牌，今屆賽事個人仍取1銀2銅佳績。
港隊最後一日在精英組增添1金1銀。代表體院隊的26歲車手伍柏亨昨在男子捕捉賽決賽藉尾段發力突圍力壓群雄，為港將贏得今屆首面金牌，馬來西亞隊的Abdul Azim Aliyas及日本隊車手兒島直樹分獲銀、銅牌。伍柏亨賽後談及這面金牌意義時表示，在香港主場奪冠聽到全場觀眾以廣東話加油是一份鼓舞，又坦言在比賽尾段突圍略帶運氣成分，「我並非整場能力最強的車手，但有時只需抓住時機，就能取得突破」。
李思穎滿意3日獲3牌 梶原負傷奪金
至於再戰全能賽的李思穎，昨戰至最後一項記分賽餘下約50圈時，日本隊勁敵梶原悠未突然發生意外，波及跟隨的李思穎及馬來西亞車手楊珍意，3人同樣炒車倒地，但無阻Ceci得到隊友梁寶儀的破風下，一度以超越主車群獲得額外的20分反超積分，惟負傷作賽的梶源悠未，仍能在第7次衝刺時超越主車群獲20分，結果累積150分奪金，包辦兩場全能賽冠軍，Ceci則以144分得銀牌， 岡本美咲以130分摘銅。
對於賽事期間曾發生意外，李思穎事後表示：「一起步已急於追回中立隊車手，腎上腺素變得過高，結果決定衝圈後令尾段『爆偈』，感激當時有梁寶儀的幫助」。總結3日賽事個人奪1銀2銅，Ceci對此表示滿意，「前兩天雖犯了很多錯誤，但最後一天完全按照計劃進行。」單車港隊法籍總教練達海飛也讚揚李思穎的表現，「她的實力與梶原相當接近，我希望今（昨）天是她運動員生涯的轉捩點」。
吳保利贏男子凱林賽膺青年組雙冠
青年組方面，港隊18歲應屆文憑試考生吳保利昨再贏得男子凱林賽金牌，繼前日爭先賽後成「雙料冠軍」；體院隊的馬正匡則在男子淘汰賽及凱林賽穿金掛銀。