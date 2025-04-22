WTT年終賽落戶香江 12月紅館上演 港隊獲發外卡戰混雙 乒總向文體旅局申「M」品牌

香港乒總宣布與WTT達成長期協議，將主辦大型WTT賽事，首場賽事為2025年的年終賽。乒總主席余國樑上周四與WTT行政總裁Steve Dainton簽署，黃鎮廷等一眾港乒球手都有出席。

總獎金破紀錄逾千萬港元

WTT世界排名前16名男、女球手，以及首度納入正式比賽的混雙前8名組合，才能參與年終賽。余國樑表示年終賽能夠落戶香港，是對乒總辦賽能力的充分肯定，還將激勵新一代球手和支持者，是向全球展示香港作為國際體育盛事之都的絕佳機會。乒總補充，正為賽事向文體旅局申請「M」品牌賽事。

Steve Dainton稱，香港舉辦世界級體育活動有良好紀錄，跟乒乓有深厚聯繫，非常適合提升WTT年終賽對各地運動員、球迷和合作伙伴的體驗。今屆年終賽總獎金達破紀錄的130萬美元（約1009萬港元）。

香港曾於1997及2006年主辦國際乒聯（ITTF）巡迴賽總決賽，2021年起以WTT名義舉辦年終賽。上屆於去年11月底福岡舉行，國家隊的王楚欽與王曼昱於男、女單封王稱后；法國及日本隊組合則分別成為男、女雙冠軍。