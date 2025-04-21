阿仙奴大勝阻利物浦提早封王 紐卡素大敗恐失季席

阿仙奴在聯賽已落後榜首利物浦雙位數下，昨征葉士域治若落敗隨時提早讓對方封王。結果球隊此仗強陣出擊，開賽14分鐘憑李安度杜沙特開紀錄，再於29分鐘由加比爾馬天尼利接應米基爾馬連奴的後腳妙傳拉開比數。主隊於32分鐘有左閘利夫戴維斯從後侵犯阿仙奴翼鋒布卡約沙卡直接領紅被逐，踢多一人下「兵工廠」於70分鐘由杜沙特再下一城，加上末段有新星尼華尼利「埋齋」，終以4球大勝，賽後33戰得66分續穩居次席。

至於爭取前五席位躋身下屆歐聯的阿士東維拉及紐卡素昨晨碰頭，主場的維拉終以4：1大勝，賽後33戰得57分暫列第7，續力逼前列分子；六連勝強勢告終的紐卡素則33戰續得59分位列第3，但明晨作客熱刺的諾定咸森林若全取3分，便會壓過「喜鵲」重返季席。

曼城車仔末段制敵 曼聯遭狼隊雙殺

其餘兩支爭前五分子命運雷同，曼城作客憑尼高奧萊利及高華錫在末段各建一功，以2：0挫愛華頓後以33戰得58分暫居第4；「車仔」車路士則靠小將泰歷佐治及翼鋒柏度尼圖末段各入1球，在「西倫敦打吡」作客以2：1反勝富咸，賽後33戰得55分，升上第5位。

另外，曼聯昨在主場以0：1負予狼隊，自1979／80年球季以來首於聯賽季內被對方雙殺，賽後33戰得38分排第14。