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體育

東方加時險勝大埔 港足總盃闖決賽鬥流浪

【明報專訊】港超前二球隊大埔與東方昨在冠忠巴士60周年足總盃4強激戰120分鐘，東方終憑西班牙籍射手巴科爾梅開二度，包括加時射入致勝12碼，以2：1挫大埔闖決賽，下月31日衛冕最後一關決戰標準流浪；大埔則5日內緣盡兩盃賽。

巴科爾起孖居功 盧比度稱贏得僥倖

雙方上周日在港超交鋒，大埔兩度領先兩球下遭東方逼和3：3。「綠戰士」此戰有中場陳肇鈞和前鋒盧卡斯同因傷缺陣。東方於30分鐘靠射手巴科爾挑射開紀錄。大埔落後下繼續搶攻，終在補時2分鐘由李家豪傳中予馬卡雷拿近門撞入，半場扳平1：1。

東方換邊後持續捱打，但法定90分鐘守住和局。大埔則繼上周三菁英盃4強射12碼不敵理文後，連續兩仗需加時作賽，更有伊高沙托尼與帕特華維迪先後因傷退下火線。加時戰至108分鐘出現爭議判決，球證庾建峯指加比爾禁區內犯手球判12碼；巴科爾主射中鵠，為東方鎖定2：1勝局。

東方主教練盧比度賽後承認贏得僥倖，斥麾下面對連續兩場踢足120分鐘的對手，場上戰意卻有所不及，「若我可以的話，半場就會把正選11人換走」。港超冠軍與足總盃冠軍可獲來季亞冠盃2資格，東方目前雙線叫糊，盧比度依然不敢怠慢，「不會放棄任何戰線，足總盃決賽面對流浪，爭冠機會仍是均等」。

大埔過去一周在菁英盃和足總盃出局，並賠上多名中前場傷兵，主帥李志堅慨嘆只能向前看，「我們還有很大機會爭聯賽冠軍，這是現階段要做的事」。

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