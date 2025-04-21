李思穎場地單車盃淘汰賽添銅 麥迪遜賽偕梁穎儀屈居第4認未滿意

【明報專訊】一連3日的香港國際場地盃暨粵港澳全運會場地單車測試賽昨在將軍澳香港單車館續演，港隊在次日憑「小女車神」李思穎（Ceci）在女子精英組淘汰賽摘得一面銅牌，惟她其後與梁穎儀在女子麥迪遜賽僅屈居第4，坦承成績未如理想，期望今日煞科戰續改善表現。
今煞科盼改善表現 全能賽再爭牌
李思穎昨先在亞洲賽奪金項目捕捉賽僅排第7，再在淘汰賽屈居於日本隊勁敵梶原悠未及中立參賽的白俄籍車手Palina Konrad，收穫銅牌。Ceci之後再伙梁穎儀出戰麥迪遜賽，港隊雖藉第6次衝刺奪首名，但來自澳洲的Ccache x Bodywrap（CBW）車隊及日本隊在最後一圈衝刺各取得雙倍積分的首兩名下，港隊以16分屈居第4；中立隊、CBW及日本隊以33、28和20分列三甲；代表體院隊參賽的楊倩玉與梁寶儀則以兩分排第5。4名港將今將於全能賽分途出擊，力爭踏上頒獎台。
Ceci賽後承認昨日的成績未如理想，「無論是個人的捕捉賽，還是麥迪遜賽，大家都有不少失誤」。「大師姐」楊倩玉亦形容比賽速度超出預期，「感覺心臟要爆炸了，口水一直流下，真的有點絕望」。
DSE生吳保利爭先賽青年組封王
盼家人朋友面前證努力成果
男子青年組方面，應屆文憑試考生吳保利在爭先賽資格賽首名晉級後，他更在決賽連續兩場擊敗代表體院隊的馬正匡下，奪得金牌；代表中國香港單車總會的梁嘉樂則摘季。首次主場出擊稱王的吳保利表示，這次比賽是個好機會讓家人和朋友看到自己長期努力的成果。被提及在緊接的捕捉賽僅列第7，他坦言前日才得知需參與該項目，「教練說『Sprinter can do anything（衝刺型車手可以做到任何事情）』，我已竭盡全力完賽，但最後真的沒有力氣了」。吳保利今在最後一個賽日將角逐男子凱林賽。