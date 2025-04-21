李思穎場地單車盃淘汰賽添銅 麥迪遜賽偕梁穎儀屈居第4認未滿意

今煞科盼改善表現 全能賽再爭牌

李思穎昨先在亞洲賽奪金項目捕捉賽僅排第7，再在淘汰賽屈居於日本隊勁敵梶原悠未及中立參賽的白俄籍車手Palina Konrad，收穫銅牌。Ceci之後再伙梁穎儀出戰麥迪遜賽，港隊雖藉第6次衝刺奪首名，但來自澳洲的Ccache x Bodywrap（CBW）車隊及日本隊在最後一圈衝刺各取得雙倍積分的首兩名下，港隊以16分屈居第4；中立隊、CBW及日本隊以33、28和20分列三甲；代表體院隊參賽的楊倩玉與梁寶儀則以兩分排第5。4名港將今將於全能賽分途出擊，力爭踏上頒獎台。

Ceci賽後承認昨日的成績未如理想，「無論是個人的捕捉賽，還是麥迪遜賽，大家都有不少失誤」。「大師姐」楊倩玉亦形容比賽速度超出預期，「感覺心臟要爆炸了，口水一直流下，真的有點絕望」。

DSE生吳保利爭先賽青年組封王

盼家人朋友面前證努力成果

男子青年組方面，應屆文憑試考生吳保利在爭先賽資格賽首名晉級後，他更在決賽連續兩場擊敗代表體院隊的馬正匡下，奪得金牌；代表中國香港單車總會的梁嘉樂則摘季。首次主場出擊稱王的吳保利表示，這次比賽是個好機會讓家人和朋友看到自己長期努力的成果。被提及在緊接的捕捉賽僅列第7，他坦言前日才得知需參與該項目，「教練說『Sprinter can do anything（衝刺型車手可以做到任何事情）』，我已竭盡全力完賽，但最後真的沒有力氣了」。吳保利今在最後一個賽日將角逐男子凱林賽。