利物浦征李斯特城爭提前封王 史諾強調活在當下拒談稱霸

李斯特城vs.利物浦 now611 / 621台 晚上23：30直播

利物浦上輪藉隊長中堅華基爾雲迪積克完場前的入球，主場以2：1險勝韋斯咸後，領先與賓福特言和1：1的阿仙奴13分，令球隊只要今仗擊敗「狐狸」，加上「兵工廠」同日若作客全失3分，便可提前5輪兼相隔5季再次稱霸英超。被問及有望提早奪冠的想法，紅軍主帥史諾在賽前記者會時謙稱：「我仍只會集中於對手李斯特城身上，以及如何改進球隊。我的一生都是活在當下，不會經常回顧過去，也不會經常展望未來，作為一名教練，唯一想法是需要贏得下一場比賽。」

讚雲迪積克領導力強 阿諾特傷癒候命

至於雲迪積克日前繼前鋒穆罕默德沙拿後，同樣落實與利物浦續約兩年，史諾亦讚揚雲迪積克在每次訓練中都為球隊帶來活力，「他不僅表現得非常專業，還試圖影響隊友，尤其是年輕球員，具備很強的領導能力」。這名46歲教頭又透露因傷缺陣逾1個月的右閘阿歷山大阿諾特，是役有望傷癒復出先列後備。鋒線方面，利物浦今仗料續靠沙拿「數糊」，他目前在聯賽入球及助攻榜同樣名列前茅，是今屆貢獻入球數最多的球員，誓要攻破此仗落敗即宣告護級失敗的李斯特城。

艾朗藍斯暫掌卡迪夫城帥印

至於車路士同晚與富咸上演「西倫敦打吡」，富咸首循環作客藉中鋒蒙尼斯完場前補時絕殺反勝2：1，此戰亦需續為爭逐歐洲賽資格努力。另邊廂，日前在歐霸8強驚險淘汰里昂晉級的曼聯將迎戰狼隊，後者首循環主場曾以2：0輕勝，力爭自1979／80年賽季以來首於聯賽雙殺「紅魔」。

另外，英冠球隊卡迪夫城昨宣布解僱領隊後，委任曾效力阿仙奴的34歲威爾斯隊長艾朗藍斯成為暫任教頭直至季尾。