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體育
2025年4月20日星期日
李思穎場地單車盃全能賽摘銅 港隊精英組首日主場奪1銀4銅
李慧詩任頒獎嘉賓 勉後輩有勇氣爭佳績
流浪挫港會先闖足總盃決賽
古綽峰亞少賽200米奪金兼破U18港青紀錄
一眉轟40分難阻獨行俠遭灰熊淘汰 緣盡季後賽
體壇快訊：劉慕裳K1開羅站今爭金
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利物浦征李斯特城爭提前封王 史諾強調活在當下拒談稱霸
傳高普列皇馬換帥候選 經理人闢謠
足壇快遞：國米乘勇迎博洛尼亞誓鞏榜首
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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