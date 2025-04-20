體壇快訊：劉慕裳K1開羅站今爭金

港棍網隊煞科主場爭冠

香港棍網球公開賽昨續於香港大學何鴻燊體育中心上演，香港女隊早前在小組賽以全勝姿態晉級後，於4強以17：6擊敗國家代表SLDL，殺入決賽後今與衛冕的日本隊伍SELL爭冠。男子組方面，港隊同在小組全勝出線，今在煞科日上午的4強鬥日本的FOGO，爭入晚上舉行的決賽。

卡杜朗奴挫王楚欽闖世盃決賽

在澳門舉行的ITTF乒乓球世界盃昨演4強階段，其中世界排名第5的巴西隊好手卡杜朗奴激戰7局下以4：3淘汰世界二哥的國手王楚欽，將於今日的決賽面對另一國家隊名將的世界一哥林詩棟。女單方面，國家隊「世一」孫穎莎以4：1淘汰隊友陳幸同，決賽將鬥昨淘汰日將伊藤美誠的另一國手蒯曼。

施維雅達六鬥剋星全敗

WTA斯圖加特網球大獎賽女單8強，波蘭籍世界二姐施維雅達面對剋星的拉脫維亞籍好手奧斯達賓高，終激戰3盤以3：6、6：3、2：6，盤數1：2吞敗，歷來6次交手全敗。奧斯達賓高晉級後將與同日淘汰美籍星將彭古拉的俄將阿歷山杜娃爭入4強。