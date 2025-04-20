一眉轟40分難阻獨行俠遭灰熊淘汰 緣盡季後賽

負傷上陣的灰熊主力摩蘭特是役首節已攻入12分，助球隊一度領先至21分，以66：49完半場。安東尼戴維斯縱在下半場第3節交出14分，曾為獨行俠追至落後個位數，但他在末節因傷提早退下火線，結果球隊未能平反敗局，作客以106：120告負，無緣季後賽。

熱火擒鷹闖季後賽 首圈鬥騎士

東岸方面，邁阿密熱火憑後衛泰萊希路攻下30分及達雲安米曹在加時賽射入3個三分球，終作客以123：114擊敗亞特蘭大鷹隊，成為史上首支在常規賽排第10而晉級季後賽的球隊，明起將在首圈對東岸頭號種子的克里夫蘭騎士。而同日舉行的另外兩場季後賽，西岸次號種子侯斯頓火箭將對兩大球星「咖喱仔」史堤芬居里及占美畢拿領銜的勇士；上屆總冠軍的波士頓塞爾特人則惡鬥東岸7號種子的魔術。

當錫自爆聞被交易摔手機

至於在2月初意外地由獨行俠被交易至洛杉磯湖人的星級後衛盧卡當錫，日前接受美媒ESPN訪問時透露當時得悉交易消息後，他把沒有保護殼的手機摔到一旁，並說：「說實話，我的心都碎了。」

此外，上年底因輕微中風而宣告無限期缺陣的聖安東尼奧馬刺主帥普波域治，據美媒TMZ報道他日前在餐廳進食晚餐時暈倒，隨即用擔架送往醫院，但年屆76歲的普波域治並無生命危險，目前已回家且情况良好。