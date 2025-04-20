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體育

流浪挫港會先闖足總盃決賽

【明報專訊】冠忠巴士60周年足總盃昨午舉行首場4強，標準流浪憑4名球員各建一功，在旺角大球場以4：1大勝港會，率先晉身5月31日同在旺角場舉行的決賽，連同賽馬會菁英盃，連續3季晉身盃賽決賽。

流浪縱有前鋒伊巴謙要停賽，16分鐘仍由隊長劉智樂快港會門將李溢晉出迎挑射先開紀錄，20歲翼鋒李泳豪31分鐘突破越位，冷靜射遠柱破網，安沙完半場前再下一城領先3：0。港會下半場54分鐘由里奧門前剷射追回一球，流浪巴西籍中場比迪高62分鐘勁射死角擴大比數，是季中由大埔外借來投的他首個入球，興奮得衝出場外走上看台抱女兒慶祝而換來黃牌。流浪終大勝4：1，今季第五度交手均挫港會，近3屆兩度晉身足總盃決賽。

今午3時同在旺角場演另一場4強賽事，港超榜首雙雄大埔與東方7日內再次對壘，兩隊上場聯賽踢成3：3平手。

連續3季躋身盃賽決賽 鬥大埔或東方

李泳豪取職業生涯首入球

連同上季菁英盃冠軍，流浪連續3季打入盃賽決賽，總幹事李輝立認為，除了班主莫耀強的獎金比多支港超球隊豐厚，球隊季初在主教練巴貝利離任後亦漸入佳境，「證明搵咩教練都好，最緊要同球員夾到。希望球員珍惜好好準備，一生人唔係好多次可入決賽爭冠軍」。

李泳豪今季加盟流浪首戰職業聯賽，日前助流浪贏得首屆港超U22聯賽冠軍，昨仗更取得職業生涯開齋球，「太興奮，入波後唔知點慶祝，因為真係第一次。18歲後自己想體驗職業足球，好好彩可加入流浪，希望將來有更多機會」。

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