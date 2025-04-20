李思穎場地單車盃全能賽摘銅 港隊精英組首日主場奪1銀4銅

全能賽依次分為捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽。李思穎在捕捉賽和配速賽同取第3名，並在淘汰賽僅負梶原悠未得第2，完成3個小項後排第3，僅次於同分的梶原悠未及以兩分優勢居首、以中立身分參賽的白籍車手Hanna Tserakh。

僅負偶像梶原 滿意表現「比想像好」

明煞科再戰同項 盼汲經驗再改進

3名車手在壓軸記分賽續叮噹馬頭，最終梶原悠未在8個衝刺圈中三度首名衝線，搶下最多的17分，以總分127分後上奪金；Hanna Tserakh與李思穎同累積11分，前者以123分居次，李思穎則以121分收穫銅牌。其餘港隊代表方面，「姊妹檔」梁穎儀和梁寶儀分別得第10及14名，楊倩玉則獲第13名。

李思穎面對偶像兼勁敵梶原悠未結果再次惜敗，但頒獎禮上與對方有說有笑，並透露獲對方相約下月出戰日本盃時共膳，認為表現尚算滿意，「首3項發揮理想，比想像中更好，但希望可以再接近點；後（明）日再有全能賽，希望可以吸收此戰經驗後有改變」。她提到淘汰賽和記分賽同表現被動，認為需更主動突圍，「記分賽形勢緊湊，只顧跟着對手節奏，不應把所以注意力放在對手」。李思穎今日將轉戰捕捉賽、淘汰賽，以及伙梁穎儀戰麥迪遜賽。

繆正賢男子全能賽同掛銅

嘆淘汰賽表現欠佳難翻盤

男子全能賽方面，這次代表體院隊參賽的繆正賢完成首3項僅列第7，但在記分賽爆發豪取39分，包括最後得分雙倍的衝刺圈取得第2（6分），總成績以111分躍升季席摘銅。他自言需提升淘汰賽表現，「若首兩項已表現欠佳，再面對弱項淘汰賽，這樣就很難把比賽翻盤」。港隊同日另有杜棹熙在男子凱林賽及伙翁浚皓和莫沚駿在男子團體競速賽雙雙摘銅；吳思穎、楊礎搖和童森則在女子團體競速賽不敵日本隊獲銀牌。