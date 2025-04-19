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2025年4月19日星期六
曼聯絕殺里昂 驚險闖歐霸4強 加時最後7分鐘連入3球 馬古尼頭槌奠勝
車路士負歷基亞遭破不敗身照晉級 歐協聯4強鬥佐加頓斯
全運場地單車測試賽開戰 李思穎先亮相全能賽 不讓爭獎牌成壓力
維園臨時搭建場地辦全運沙排測試賽
冰球港隊獲頒體育精神獎 球員稱有助提升形象
體壇快訊：關恩懿破U18港績亞少賽奪金
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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