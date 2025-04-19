體壇快訊：關恩懿破U18港績亞少賽奪金

流浪今鬥港會爭晉港足盃決賽

冠忠巴士60周年足總盃兩場4強今起一連兩日在旺角大球場舉行，由港會下午3時對標準流浪打頭陣。流浪在8強2：1淘汰理文，今仗將是今季第5次對港會，此前4次皆勝，不過前鋒伊巴謙上周港超對冠忠南區尾段領紅要今仗停賽，隊長劉智樂稱球隊有替代人選應對。

王楚欽7局險勝晉乒乓世盃4強

國際乒聯（ITTF）乒乓世界盃昨在澳門銀河綜藝館上演8強，國家隊男單代表王楚欽以局數4：3險勝德國隊的杜達晉級，對手是巴西隊選手卡杜朗奴。另一場4強則由林詩棟與梁靖崑將演「中國打吡」；女單3名國手孫穎莎、陳幸同及蒯曼均闖進4強，蒯曼將與日本隊的伊藤美誠爭入決賽。

巴塞今迎切爾達爭鞏榜首

西甲一哥巴塞隆拿若今晚主場擊退切爾達，便可領前下周一凌晨才有比賽的次席皇家馬德里達7分。第3位的馬德里體育會明晨作客拉斯彭馬斯，若勝便會與皇馬同分；意甲方面，拿玻里若今晚作客對護級勢危的包尾弱旅蒙沙凱旋，便可追至與明晚才比賽的榜首國際米蘭同分。