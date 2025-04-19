全運場地單車測試賽開戰 李思穎先亮相全能賽 不讓爭獎牌成壓力

賽事為UCI二級賽，吸引日本、馬來西亞、哈薩克、印度等亞洲隊伍，以及廣東、吉林及雲南省隊參賽。比賽分首日的「香港國際場地盃I」及其餘兩日的「香港國際場地盃II」，門票50元、優惠票30元，市民可在城市售票網或比賽當天於香港單車館購票。

領銜港隊出戰的李思穎稱，這次為準備11月全運會寓賽於操，即使會面對日本隊勁敵梶原悠未等好手，心態依然放鬆，「搭車途中才想起明（今）天就是比賽，沒有緊張感。希望這次可以主動一點，在場上嘗試不同變化」。將出戰5個項目的她，提到會以全部項目登上頒獎台為目標，「即使做到與否，不會讓自己太大壓力」。

馬繹善、馬繹斐越級挑戰精英全能

「兄弟檔」青年車手馬繹善和馬繹斐這次將越級挑戰男子精英組全能賽，另參與青年組捕捉賽和淘汰賽。這對今年18歲的孿生兄弟，同稱希望提前適應成年賽事強度，爭取從全能賽資格賽突圍，「希望可吸收更多經驗，到時升上精英組懂得與其他對手抗衡。這次會嘗試挑戰對手，不要因為自己是青年車手而限制自己發揮」。弟弟馬繹斐2月底在亞洲賽青年組曾獨取2銀，另伙兄長、馬正匡和鄧昊軒贏得團體追逐賽銅牌，但他強調不會因此自滿，「對比賽結果、過程都未滿意，能力上要繼續提升，想挑戰自己極限」。