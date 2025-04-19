車路士負歷基亞遭破不敗身照晉級 歐協聯4強鬥佐加頓斯

車路士首回合作客輕取3：0，此役正選與上場英超主場逼和葉士域治多達7個調動，結果開賽10分鐘便被歷基亞鋒將比克赫特射入12碼。33分鐘，車路士翼鋒查頓辛祖助攻古古列拿扳平完上半場，卻被歷基亞守將卡佩亞迪於53分鐘攻入奠勝球，令以1：2告負的車路士吞下歐協聯首敗。隊長列斯占士賽後不滿說：「可能我們今天不太尊重這場比賽。若你準備不足，便會付上代價。」領隊馬利斯卡則指首回合大勝，致使一定程度會為明晚英超作客富咸籌謀，故這仗為免主力受傷而決定輪換球員。

費倫天拿與貝迪斯爭入決賽

其餘3場歐協聯8強，佐加頓斯加時作客4：1大勝最終有兩人領紅被逐的奧地利球隊維也納迅速，兩回合計贏4：2入4強；費倫天拿主場2：2逼和斯洛文尼亞球隊施捷，總比數贏4：3，將與總成績以3：1淘汰波蘭球隊積基朗尼亞的貝迪斯爭入決賽。

此外，在歐聯8強出局的英超第7位球隊阿士東維拉，明晨若主場迎戰排第3的紐卡素不敗，便至少會以1分反壓車路士升第6，至於多維拉1分的曼城作客若挫愛華頓，便可1分反壓諾定咸森林升第4。