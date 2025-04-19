明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

車路士負歷基亞遭破不敗身照晉級 歐協聯4強鬥佐加頓斯

【明報專訊】歐洲協會聯賽奪標大熱車路士昨在8強次回合，主場爆冷1：2不敵波蘭超聯球隊歷基亞，今屆賽事九連捷繼纜，但兩回合計仍勝4：2晉級4強，將與瑞典超聯球隊佐加頓斯爭入決賽。「藍戰士」隊長列斯占士賽後稱，隊友們或因不尊重這場比賽致付上代價。

車路士首回合作客輕取3：0，此役正選與上場英超主場逼和葉士域治多達7個調動，結果開賽10分鐘便被歷基亞鋒將比克赫特射入12碼。33分鐘，車路士翼鋒查頓辛祖助攻古古列拿扳平完上半場，卻被歷基亞守將卡佩亞迪於53分鐘攻入奠勝球，令以1：2告負的車路士吞下歐協聯首敗。隊長列斯占士賽後不滿說：「可能我們今天不太尊重這場比賽。若你準備不足，便會付上代價。」領隊馬利斯卡則指首回合大勝，致使一定程度會為明晚英超作客富咸籌謀，故這仗為免主力受傷而決定輪換球員。

費倫天拿與貝迪斯爭入決賽

其餘3場歐協聯8強，佐加頓斯加時作客4：1大勝最終有兩人領紅被逐的奧地利球隊維也納迅速，兩回合計贏4：2入4強；費倫天拿主場2：2逼和斯洛文尼亞球隊施捷，總比數贏4：3，將與總成績以3：1淘汰波蘭球隊積基朗尼亞的貝迪斯爭入決賽。

此外，在歐聯8強出局的英超第7位球隊阿士東維拉，明晨若主場迎戰排第3的紐卡素不敗，便至少會以1分反壓車路士升第6，至於多維拉1分的曼城作客若挫愛華頓，便可1分反壓諾定咸森林升第4。

相關字詞﹕曼城 阿士東維拉 紐卡素 貝迪斯 費倫天拿 列斯占士 8強 車路士 歷基亞 歐洲協會聯賽

上 / 下一篇新聞