曼聯絕殺里昂 驚險闖歐霸4強 加時最後7分鐘連入3球 馬古尼頭槌奠勝

曼聯上周首回合作客被里昂逼和2：2，該仗兩度犯錯致失球的門將奧拿拿昨復任正選把關。「紅魔」坐陣奧脫福球場，開賽10分鐘由中場文路爾烏加迪撞射先開紀錄，加上達洛治完半場前的入球領先2：0。但阿歷真度加拿祖與柏德列多古下半場屢失良機，結果被里昂於71及78分鐘連下兩城，法定時間扳平要踢加時。

領先兩球被追平 多踢一人卻曾落後2：4

艾摩廉歸功奧脫福氣氛成就大逆轉

頂入追成1：2一球的里昂隊長哥倫天杜利素於89分鐘兩黃一紅被逐，這支法甲球隊加時踢少一人卻藉卓基105分鐘反擊建功，以及拿卡錫迪110分鐘射入12碼，反超前4：2。曼聯中場卡斯米路在陷入出局邊緣時挺身而出，於其後7分鐘內參與3個入球，先是114分鐘博得12碼，隊長般奴費南迪斯操刀射入，再於120及補時1分鐘兩度助攻予明奈破網及哈利馬古尼頭槌絕殺，令紅魔戲劇性地以5：4反勝里昂，兩回合計贏7：6，晉身4強將對次回合主場2：0挫格拉斯哥流浪的西甲球隊畢爾包。

曼聯在1999年歐聯決賽補時連入兩球2：1反勝拜仁慕尼黑奪冠，主帥魯賓艾摩廉賽後也稱看過該場經典之戰受到啟發，並讚揚奧脫福球場氣氛無與倫比，實現今次大逆轉，「當你以為比賽已結束，但追至3：4時，我感受到場內氣氛時就覺得可以改變戰果。今場是我執教生涯最難忘經歷之一，想一直回味球迷歡呼聲，我亦為因交通問題不得不在2：4時提早離場的球迷感到遺憾」。他承認為專注歐霸，餘下英超要取捨輪換改派一些年輕球員上陣，但相信球迷會理解。功臣馬古尼也形容這仗瘋狂，「能夠取勝是令人難以置信，但我們最後展示頑強鬥志，為球迷創造了美好回憶」。

里昂主帥方辛卡承認領先4：2時，球員以為大局已定過度慶祝，最終受到懲罰。

蘇蘭基建功 熱刺踢走法蘭克福

另兩場8強次回合，熱刺在孫興慜缺陣仍藉蘇蘭基射入12碼，作客1：0小勝法蘭克福，總比數贏2：1，4強將鬥波杜基林特。這支挪超球隊作客拉素戰至加時輸1：3，兩回合打和3：3，互射12碼贏3：2。歐霸4強首回合下月2日舉行，次回合5月9日上演。隨着拉素出局，西甲提早確定取得下季5個歐聯席位。