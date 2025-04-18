體壇快訊：下屆渣馬明年1月18上演

流浪提早膺港超U22盟主

冠忠南區U22前晚在九龍灣公園舉行的港超U22聯賽，以0：3不敵有韓國前國腳射手金信煜坐鎮的傑志U22，完成所有聯賽賽事後以14戰31分鎖定次席。而領先南區兩分的標準流浪U22，在尚餘一輪未踢下提前確定成為首屆盟主。

王雨晨無緣世界賽正賽

桌球世界賽明日於英國克魯斯堡劇院展開，27歲港將王雨晨昨於外圍賽最後一圈，以局數4：10不敵5次單棒破百的伊朗籍名將賀辛華費爾，與正賽緣慳一面。至於日前單場打出兩次147滿分寫桌球壇歷史的威爾斯籍好手積遜比治，昨亦於外圍賽以7：10不敵英將祖奧干拿出局。

早田希娜世盃16強止步

在澳門舉行的ITTF乒乓球世界盃昨演16強階段，其中世界排名第6的日本隊星將早田希娜以局數3：4不敵中華台北隊好手鄭怡靜出局，後者晉級後將惡鬥國家隊「世一」孫穎莎。男單方面，世界一哥的國手林詩棟昨以4：3險勝瑞典隊的安頓卡爾保，殺入8強。

細威不滿史拿停賽令過輕

意籍網球世界一哥史拿目前因去年禁藥事件停賽，對此美籍女子網壇名宿「細威」莎蓮娜威廉絲昨公開不滿世界反禁藥組織對其3個月的停賽判決過輕，「我喜歡史拿，他是優秀球手，世界網壇需要他，但違禁就是違禁，假如我犯了類似錯誤，感覺上會面臨20年的停賽吧」。