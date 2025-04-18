紐卡素大勝水晶宮五連捷 壓森林升季席

紐卡素此役續缺因患肺炎不能督師的主帥艾迪賀維，但球員表現依然勇猛，先由積及梅菲在14分鐘建功，至上半場補時階段再先後藉水晶宮守將馬克古希擺烏龍、哈維班尼斯及法比安舒哈破門，加上阿歷山大伊沙克於下半場58分鐘埋齋，以5球淨勝水晶宮，連同上月底英格蘭聯賽盃決賽挫利物浦更錄得六連勝。近5仗獨取3球及交出4次助攻的積及梅菲賽後說：「我們很想念賀維，每個人都向他發短信，他正在康復之中。我們再次奉獻了一場令他自豪的比賽。」

雲迪積克續約利物浦兩年

另繼利物浦鋒將穆罕默德沙拿後，隊友中堅華基爾雲迪積克昨也與「紅軍」續約兩年，粉碎6月尾約滿後離隊的傳言。這名荷蘭國腳發表聲明稱：「我為能效力利物浦多兩年而感到自豪和喜悅。這真是令人難以置信。」33歲的他於2018年初由修咸頓轉會利物浦，前年成為隊長，迄今上陣314次，助球隊在英超、英足總盃、社區盾、歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃各封王1次，並兩度揚威英聯盃。