國米淘汰拜仁近3季兩闖4強目指三冠王

總比數險勝4：3 鬥巴塞爭入決賽

高柏尼未為出局氣餒 放眼爭世冠

首回合主場負國米1：2的拜仁，此役續有6名主將因傷缺陣，但仍藉箭頭哈利卡尼在52分鐘打開紀錄。國米前鋒拿達路馬天尼斯6分鐘後禁區內快腳射入，令他成為隊史首個連續5次歐聯披甲及建功的球員。61分鐘，倒戈拜仁的守將班捷文柏華特頂入角球助國米反超前。拜仁其後雖於76分鐘憑中堅艾歷迪亞頂入追和，但終仍只能逼和2：2，總成績負3：4出局。

國米在意甲領前次席拿玻里3分，且已躋身意大利盃4強，故此有機會繼2010年再度榮膺「三冠王」，柏華特說：「我們不會限制自己能走多遠。我們是一支擁有非常優秀的球員和教練團的球隊。我軍現在只想着獲勝和晉級。」最後一次代表拜仁踢歐聯的老將湯馬士梅拿則說：「由於今屆決賽在慕尼黑上演，故此我感到十分可惜。」主帥高柏尼卻向前看，「兩個月後己隊將出席世冠盃，我們將努力爭奪冠軍」。另拜仁末段獲界外球，但球僮沒快速將皮球交出後衛右閘史坦尼錫，後者一怒之下將對方推倒地上，事後他自認事件中有點愚蠢。