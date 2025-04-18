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體育

國米淘汰拜仁近3季兩闖4強目指三冠王

【明報專訊】意甲一哥國際米蘭昨在歐聯8強次回合與德甲一哥拜仁慕尼黑再交鋒，結果雙方以2：2言和，兩回合計國米險勝4：3，近3季兩入4強，將與巴塞隆拿爭入決賽，並續向「三冠王」進發。拜仁主帥高柏尼賽後沒氣餒，已鎖定爭取揚威6月揭開戰幔的世界冠軍球會盃。

總比數險勝4：3 鬥巴塞爭入決賽

高柏尼未為出局氣餒 放眼爭世冠

首回合主場負國米1：2的拜仁，此役續有6名主將因傷缺陣，但仍藉箭頭哈利卡尼在52分鐘打開紀錄。國米前鋒拿達路馬天尼斯6分鐘後禁區內快腳射入，令他成為隊史首個連續5次歐聯披甲及建功的球員。61分鐘，倒戈拜仁的守將班捷文柏華特頂入角球助國米反超前。拜仁其後雖於76分鐘憑中堅艾歷迪亞頂入追和，但終仍只能逼和2：2，總成績負3：4出局。

國米在意甲領前次席拿玻里3分，且已躋身意大利盃4強，故此有機會繼2010年再度榮膺「三冠王」，柏華特說：「我們不會限制自己能走多遠。我們是一支擁有非常優秀的球員和教練團的球隊。我軍現在只想着獲勝和晉級。」最後一次代表拜仁踢歐聯的老將湯馬士梅拿則說：「由於今屆決賽在慕尼黑上演，故此我感到十分可惜。」主帥高柏尼卻向前看，「兩個月後己隊將出席世冠盃，我們將努力爭奪冠軍」。另拜仁末段獲界外球，但球僮沒快速將皮球交出後衛右閘史坦尼錫，後者一怒之下將對方推倒地上，事後他自認事件中有點愚蠢。

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