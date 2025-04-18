阿仙奴隔16年再闖歐聯4強 總比數贏5：1碎皇馬衛冕夢

首回合主場以3：0領先的「兵工廠」，是役同樣有個好開局，客串前鋒的米基爾馬連奴在10分鐘遭對方守將拉跌獲12碼，惟沙卡主射被皇馬門將泰拔高圖爾斯擋出。「銀河艦隊」其後曾憑前鋒基利安麥巴比博得極刑，但球證經視像裁判（VAR）覆核後推翻判決，半場雙方互交白卷。

沙卡馬天尼利建功 次回合勝2：1

阿迪達歸功哥迪奧拿予靈感

阿仙奴在換邊後65分鐘靠沙卡近門挑射入網，將功補過，但隊友威廉沙列巴兩分鐘後被對方翼鋒雲尼斯奧斯搶下皮球射入空門扳平，馬天尼利戰至完場前補時為兵工廠以2：1奠勝，總計兩回合贏5：1，史上第3度殺入歐聯4強，也是相隔16年後首次晉級4強，對手將是兩回合5：4險勝另一英超代表阿士東維拉的應屆法甲盟主PSG。

阿仙奴主帥阿迪達賽後表示曼城主帥兼前同事哥迪奧拿是他的「靈感來源」，並透露：「今（昨）早我致電給哥迪奧拿，我認為能來到4強很大程度上要歸功於他。」阿迪達還形容這場勝利展現了球隊的性格，稱這是個值得驕傲的晚上。

安察洛堤認皇馬執教生涯前路未明

麥巴比傷出 西盃決賽上陣成疑

至於皇馬連續5屆歐聯躋身4強的紀錄被終結，主教練安察洛堤坦言他在球會的未來充滿不確定性，「可能是今年，也可能是明年夏天等我的合約到期，但這都沒問題。當我在這裏的執教生涯結束後，我仍會感激球會」。他同時讚揚對手說：「阿仙奴比我們強，防守得很好，難以找到空間，我們已經盡力了。」至於是役右腳扭傷退下火線的麥巴比，賽後將檢查傷勢，雖上輪聯賽因粗野攔截而領紅牌，需停賽1場，但能否參與月底西班牙盃決賽對巴塞隆拿仍存疑。