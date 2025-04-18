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2025年4月18日星期五
張家朗江旻憓膺傑運星中之星 連續四屆奪最高殊榮 張：感謝教練團讓我奧運再圓夢
石偉雄膺十傑「運動員生涯畫圓滿句號」
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紐卡素大勝水晶宮五連捷 壓森林升季席
體壇快訊：下屆渣馬明年1月18上演
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【明報專訊】（請看附圖）
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